Ученые рассказали о найденных в китайской мумии паразитах

Теги: В мире китай ученые наука

Ученые обследовали мумию китайского мужчины, который умер в 17 веке. В его печени были найдены паразиты.

Исследователи обнаружили печеночных паразитов в мумии мужчины из Китая, который скончался в 1642 году в возрасте 63 лет. Об этом сообщает в пятницу "Газета.ру". Отмечается, что паразиты относятся к виду Paragonimus westermani, плоских червей.

В тело мужчины они могли попасть через пресноводных ракообразных, которых местные жители часто употребляли в сыром виде.