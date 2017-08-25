15:29, 25 августа 2017

Ученые рассказали о найденных в китайской мумии паразитах

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Ученые обследовали мумию китайского мужчины, который умер в 17 веке. В его печени были найдены паразиты.

Исследователи обнаружили печеночных паразитов в мумии мужчины из Китая, который скончался в 1642 году в возрасте 63 лет. Об этом сообщает в пятницу "Газета.ру". Отмечается, что паразиты относятся к виду Paragonimus westermani, плоских червей.

В тело мужчины они могли попасть через пресноводных ракообразных, которых местные жители часто употребляли в сыром виде.

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