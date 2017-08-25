"ТВ Центр" покажет документальный фильм "Спасская башня. 10 лет в ритме марша"

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Телеканал "ТВ Центр" покажет в субботу документальный фильм "Спасская башня. 10 лет в ритме марша".

Лучшие военные оркестры мира готовятся к международному музыкальному фестивалю "Спасская башня".

Открытие состоится уже в субботу вечером, репетиции начались. Фестиваль в этом году отмечает юбилей - 10 лет. С 26 августа по 3 сентября зрители смогут увидеть выступления музыкантов из России, Казахстана, Китая, Турции, Египта, Италии и других стран, приехал в Москву и сводный коллектив Евросоюза.

"Спасская башня" – уникальное событие в жизни российской столицы. Самые яркие моменты, эксклюзивные интервью, всё, что обычно остаётся за кадром - в документальном фильме "Спасская башня. 10 лет в ритме марша". Премьера в субботу в 8:45 утра на канале "ТВ Центр".