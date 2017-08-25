Кадыров сообщил о спасении пяти детей из иракского плена

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из Ирака в Россию перевезли пятерых дагестанских детей. Их вывезли из страны родители, примкнувшие к ИГ, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

Пятеро дагестанских детей возвращены из Ирака в Россию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сообщил в своем Instagram, пишет "Русская планета".

Также чеченский лидер выложил у себя на странице видеоролик, который был снят в детском приюте в Багдаде. В нем рассказывалось о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Их вывезли из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

Теперь для четырех из пяти детей найдены родители.

Накануне, 24 августа, Кадыров заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы Иракского Курдистана освободили в Талль-Афаре шестерых граждан России и шестерых подданных Казахстана. По словам чеченского лидера, также удалось установить местонахождение еще шестерых россиян.