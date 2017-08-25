Безопасность на линейках 1 сентября в Москве будут обеспечивать 9 тысяч полицеских

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Около 9 тысяч полицейских будут задействованы в обеспечении безопасности на линейках 1 сентября в Москве. Как уточнили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города, за порядком также будут следить народные дружинники и сотрудники частных охранных организаций.

Безопасность на линейках 1 сентября в Москве будут обеспечивать около 9 тысяч полицейских. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

"В местах проведения торжественных линеек будет дежурить порядка 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов, за порядком также будут следить народные дружинники и сотрудники частных охранных организаций", - говорится в сообщении.