В Кремле завели отпугивающего вредителей филина

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В Московском Кремле появился филин, который будет бороться с вредителями на его территории. По словам генерала-лейтенанта ФСО Сергея Хлебникова, хищные птицы более эффективны в борьбе с воронами, чем различные технические средства.

Орнитологическая служба Московского Кремля завела филина, который будет бороться с вредителями на его территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой генерала-лейтенанта ФСО Сергея Хлебникова.

"Сейчас же могу сказать, что в Кремле живут и работают не только соколы, службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин", - сказал Хлебников.

По его словам, в Кремле орнитологическая служба работает с 1970-х годов. Хлебников также отметил, что хищные птицы более эффективны в борьбе с воронами, чем шумовые комплексы и другие технические средства.

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