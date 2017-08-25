По факту убийства депутата чеченского парламента возбуждено дело

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Депутат парламента Чечни Мухмад Асхабов убит в результате обстрела своего автомобиля. По факту произошедшего СКР по республике возбудил уголовное дело.

Следственные органы СКР по Чеченской республике возбудили уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента Мухмада Асхабова. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

По данным следствия, убийство произошло примерно в 08:00 в пятницу. Парламентарий выехал на работу на своем автомобиле. На автодороге Ачхой-Мартановского района его машину обстреляли неизвестные. В результате автомобиль попал в ДТП. Водитель скончался.

Сейчас по уголовному делу, возбужденному по статье "Убийство и незаконный оборот оружия", произведен осмотр места происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Асхабов стал депутатом чеченского парламента 11 сентября 2016 года. Ранее с июля 2015 по октябрь 2016 года он был первым заместителем руководителя аппарата парламента Чеченской Республики.