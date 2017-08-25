Полицейские пострадали при задержании москвича с газовым баллончиком

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В Москве сотрудники полиции получили химические ожоги при задержании москвича, брызнувшего им в лицо газовым баллончиком. Это произошло в квартире на Рижском проезде. Там правоохранители, в частности, обнаружили ружье "Сайга-12С" и два пневматических пистолета.

Сотрудники полиции задержали мужчину в Москве, который оказал правоохранителям сопротивление и распылил им в лицо газ из баллончика. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в квартире одного из домов в Рижском проезде. В полицию пожаловались на нарушение общественного порядка в этом месте. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов позвонили в деверь. Ее открыл местный житель, который тут же распылил в их сторону раздражающее содержимое баллончика. В результате полицейские получили химические ожоги.

После этого они спустились в машину, надели противогазы и вновь поднялись наверх. Злоумышленник вновь начал распылять газ, но на этот раз полицейские задержали его. После этого им пришлось обратиться за медпомощью.

В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили и изъяли ружье "Сайга-12С", два пневматических пистолета, четыре коробки охотничьих патронов, оптический прицел и 58 патронов калибра 5,45 миллиметра, похожих на боевые. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.