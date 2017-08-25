Власти Москвы и Ярославской области утвердили программу сотрудничества

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В пятницу Сергей Собянин посетил Ярославль. Там проходят Дни Москвы. Мэр столицы встретился с врио губернатора области Дмитрием Мироновым. По итогам переговоров главы регионов подписали программу сотрудничества на ближайшие два года. Сергей Собянин также принял участие в открытии памятного знака "Исторический центр Ярославля".

Мэра столицы встречают у памятника-монумента "Вечный огонь". Приветствуют временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и ветераны Великой Отечественной войны - участники битвы за Москву, передает "ТВ Центр".

После возложения венков к Вечному огню делегация осматривает исторический центр города. В Ярославле сейчас проходит грандиозная реконструкция в рамках совместного проекта правительства Москвы и правительства Ярославской области. В регион пришел целевой транш в размере 600 миллионов рублей. Уже началась реставрация Кирилло-Афанасьевского монастыря. В рамках реконструкции этой зоны в областном центре в этом году будет приведено в порядок около 80 объектов культурного наследия.

"По соглашению между правительством Москвы и Ярославской области мы реставрируем и реконструируем, и ремонтируем более 50 памятников на территории нашего центра. Всего памятников 350, чтобы представлять тот масштаб, который еще предстоит нам сделать, для того чтобы действительно наш центр города выглядел на уровне мировых культурных столиц", - заявил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

В планах - работы по ремонту дорог и тротуаров на более чем десяти улицах. Обновятся фасады жилых домов. Благоустроят и рекреационные зоны. В сравнении с возрастом Ярославля этот сквер появился относительно недавно - в 19 веке. Но практически сразу стал любимым местом горожан. Это исторический и культурный центр города, начало так называемой Стрелки - природного мыса, который ведет к Волге.

Проходимость сквера колоссальная. Гулять тут любят и местные жители, и многочисленные туристы. Особенно, в праздники. Поэтому благоустраивают парк, учитывая просьбы и пожелания.

К историческому облику возвращается и центр города. На главной площади теперь есть памятная табличка о включении Ярославля в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На открытии присутствовал мэр Москвы и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области. Позднее в здании правительства области подписывают план совместных мероприятий на 2017-2019 годы. Регион поставляет на московский рынок различную продукцию. Продолжать сотрудничество необходимо, подчеркивает мэр столицы.

В рамках дней Москвы в Ярославле проходит ряд мероприятий, среди которых фотовыставка "Современная Москва" и гала-концерт.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр", Ярославль.