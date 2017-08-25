Макрон: Польша выступает против европейских интересов

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Европа была создана на основании ряда ценностей, демократии и свобод, которым политика Польши сегодня не соответствует". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Количество претензий к польской политике в Европе растёт. Однако Варшава лишь увеличивает свои требования.

Польские власти, конечно, умеют удивлять. Но в последнее время как-то слишком часто. Спустя 72 года после окончания Второй мировой войны они решили потребовать от Германии "возместить ущерб" за оккупацию, передает "ТВ Центр".

"Разговор о репарациях — это требование справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак ещё не был возмещён", - заявила премьер Польши Беата Шидло.

Беата Шидло предложила тем, кто решение польских властей находит "странным", обратиться к истории. Что же нашли в учебниках её оппоненты? Действительно, Польша сильно пострадала от нацистского режима: погибли больше шести миллионов жителей. Значительно пострадали польские города. Но пикантность ситуации в том, что репарации Варшава уже получила. Сразу после освобождения страны от оккупации. Вопрос о компенсациях обсуждался на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Платить деньгами Германия не могла. Поэтому расплачивалась имуществом. Поляки перевезли на свою территорию немецкие предприятия в демонтированном виде на сумму в почти два с половиной миллиарда долларов. Кроме того, они получили значительные территории Германии. Но и этим дело не кончилось.

"Польша за последние два десятка лет, находясь в Евросоюзе, получила от Евросоюза, то бишь от Германии, всё, что только можно. Миллиарды дотаций, дороги там были проложены, всё это было сделано в дар. И теперь предъявлять - это просто глупо, неумно", - отметил директор фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Юрий Брндаренко.

В 1953 году СССР и ГДР подписали документ о прекращении вывоза немецкого имущества. Сделано это было с согласия Варшавы. Но теперь там утверждают, что на польские власти давили советские злодеи-оккупанты. Те самые, видимо, которые помогали освобождать Польшу от фашистов в 1945 году.

"Нынешняя польская власть отказалась от правопреемства по отношению к Польской народной республике. Всё, что было до 1989 года, объявляется незаконным. Польша была под оккупацией. Она была не свободна. И все договора, их считают недействительными", - сказал Бондаренко.

Значит, не сомневаются эксперты, Польша с лёгкостью может выдвинуть требования о репарациях и к России. Но Варшава ни от кого ничего не получит. Немцы об этом уже заявили. Сдержанно, но чётко. Ещё в 2000 году немецкий Минфин заново всё пересчитал. Польше отдали сполна, отрезали в Берлине.

"Конечно, Германия несёт ответственность политически, морально и финансово за события времён Второй мировой. Наша страна выплатила за нанесённый ущерб, и в значительном объёме, репарации - в том числе Польше, кроме того, до сих пор она много делает для возмещения ущерба от нацистских преступлений. Вопрос репараций Польше был урегулирован в прошлом", - заявил заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

Ранее тот же ответ получила Греция, которая требовала некоторое время назад от Берлина денег за ущерб, нанесённый фашистами. Наверное, не нужно удивляться, что новых репараций требуют самые несостоятельные страны Европы. Не только в экономическом, но и в политическом смысле.

Но есть в этой новой истории подтекст. Эксперты не исключают, что заявления о компенсациях - чистой воды шантаж. У Евросоюза большие претензии к Варшаве на счёт её новой судебной реформы. Брюссель считает её недемократичной. Польский Сейм, вероятно, надеется, что теперь европейские власти о проблеме "забудут". Но Варшава не берёт в расчёт то, что руководство ЕС недовольно не только этим проектом. Одна из самых отсталых стран Европы, помимо прочего, ещё и со вздорным характером, рано или поздно такой политикой может нажить себе проблемы.

Евгения Карих, "ТВ Центр".