Опознаны тела 18 жертв ДТП с автобусом на Кубани

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Установлены личности 18 погибших в результате падения автобуса в Черное море на Кубани. Их имена и фамилии опубликовала пресс-служба администрации Темрюкского района. Для родственников МЧС открыло горячую линию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Личности погибших в результате автобусной аварии в поселке Волна в Краснодарском крае установлены. Об этом говорится на сайте пресс-службы администрации Темрюкского района Кубани.

В списке погибших 18 фамилий:

Аблязов Сервер Мустафаевич (03.10.1988 года рождения), Антонов Александр Александрович (05.05.1989), Бойко Олег Александрович (03.10.1966), Булудян Армен Седракович (14.10.1978), Булудян Седрак Саркисович (27.09.1953), Городилов Юрий Юрьевич (23.01.1963), Дедух Вадим Вадимович (04.09.1971), Демьянов Яков Николаевич (26.10.1963), Колмыков Сергей Викторович (27.07.1984), Ляхно Юрий Иванович (21.02.1990), Марданов Андрей Борисович (19.09.1967), Оськин Николай Григорьевич (24.07.1978), Саликов Ринат Тагирджанович (24.04.1988), Саликов Тагирджан Тимофеевич (16.10.1963), Уваров Сергей Александрович (20.05.1994), Щербаков Владимир Павлович (23.09.1973), Куделько Андрей Евгеньевич (15.05.1966), Сороколетов Михаил Владимирович (15.02.1983).

Трагедия произошла 25 августа. Перевозивший рабочих автобус упал в Черное море с четырёхметровой высоты в посёлке Волна Темрюкского района. Жертвами инцидента стали 18 человек. Еще 33 вахтовика пострадали. Четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Рабочие должны были строить пирс для нефтегазовой компании. Для родственников МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40.

На месте трагедии развёрнута поисково-спасательная операция. Задействованы в том числе водолазы. С помощью крана автобус подняли на берег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку. Согласно основной версии, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Также рассматривается версия о технической неисправности. По некоторым данным, у автобуса отказали тормоза.