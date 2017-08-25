В Генпрокуратуре рассказали об отправленных Нидерландам данных о MH17

Теги: Следствие генпрокуратура нидерланды донбасс

Генпрокуратура России передала представителям посольства Нидерландов в нашей стране дополнительные материалы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Российская генеральная прокуратура направила Нидерландам дополнительные материалы по катастрофе Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура России передала представителям посольства Нидерландов в Российской Федерации материалы, полученные при исполнении запроса нидерландских коллег, об оказании правовой помощи в связи с расследованием произошедшей 17 июля 2014 года над территорией Украины катастрофы", - говорится в его заявлении на сайте Генпрокуратуры.

По словам Куренного, в связи с заявлением нидерландской стороны о затруднениях при расшифровке представленных Россией в октябре 2016 года радиолокационных данных о воздушной обстановке в момент крушения, российская сторона повторно направила данные. При этом они были переформатированы в запрашиваемый голландской стороной вид – ASTERIX. К ним приложили детальные инструкции по работе с ними.

Также представитель Генпрокуратуры отметил, что анализ данных российской стороны опровергает официальную версию голландского следствия о месте запуска ракеты, сбившей самолет.

Куренной добавил, что "согласно расшифровке данных радара, пуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайское, как это было заявлено представителями совместной следственной группы в сентябре 2016 года".

Российские специалисты установили, что "если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией "пуск на встречном курсе", то Усть-Донецкий локатор "Утес-Т" зафиксировал бы отметки отраженных сигналов от данного объекта".

В четверг стало известно, что Россия передала Международной следственной группе по расследованию катастрофы Boeing 777 в Донбассе дополнительные радиолокационные данные о полете лайнера. В голландской прокуратуре уточнили, что ранее переданные данные не соответствовали принятому в Европе формату ASTERIX.