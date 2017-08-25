СКР назвал подозреваемых в ДТП с автобусом на Кубани

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Сотрудники СКР допрашивают водителя автобуса и предпринимателя Юрия Вечерадзе в качестве подозреваемых по делу о ДТП на Кубани. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, изъята вся интересующая следствие документация.

В деле с падением автобуса в Черное море в Краснодарском крае появились подозреваемые. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе.

"Изъята интересующая следствие документация в ЗАО "Таманьнефтегаз", в подрядной организации. Следователи установили, что предприятием был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих", - говорится в заявлении Петренко на сайте Следственного комитета.

Согласно договору, Вечерадзе должен был предоставить пять автобусов, данные которых были в нем указаны. Тем не менее, автобус, который попал в ДТП, в договоре не значился. Также, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя не было заключено никакого договора.

Ранее СКР сообщил, что личности 18 погибших в результате падения автобуса в Черное море на Кубани установлены. Их имена и фамилии опубликовала пресс-служба администрации Темрюкского района. Позднее следователи уточнили, что один человек из этого списка не найден и значится пропавшим без вести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Согласно основной версии, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, рассматривается версия о технической неисправности. По некоторым данным, у автобуса отказали тормоза.

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