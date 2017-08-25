МИД вызвал посла Молдавии из-за инициативы Кишинева о выводе миротворцев

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МИД России пригласил посла Молдавии Андрея Негуцу в связи с инициативой Кишинева о внесении в повестку дня 72 сессии Генассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории" Республики. В Москве отметили, что рассматривают этот шаг, как очередное звено в "череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

Посол Молдавии в России Андрей Негуца приглашен в МИД России. Причина в "провокационной инициативе Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии", говорится в заявлении на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что замглавы министерства Сергей Рябков подчеркнул главе дипмиссии, что в Москве рассматривают этот шаг, как "еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

"Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования," – отметили на Смоленской площади.