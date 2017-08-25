В Крыму прошли соревнования по прыжкам со скалы в открытое море

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Впервые в Крыму прошли соревнования по клифф-дайвингу - прыжкам со скалы в открытое море. Призовой фонд - 25 тысяч евро. Прежде, чем совершить падение всего в несколько секунд, но со скоростью равной почти в сто километров час, спортсменам предстояло забраться на гору. Природная достопримечательность Дива, где был установлен трамплин, находится на высоте равной девятиэтажному дому.

Прыжок, который длится всего несколько секунд, вызывает настоящую бурю эмоций. Пляж, скалы и даже водная акватория - все это теперь зрительный зал. Прямо сейчас судьи готовятся оценить очередного участника, передает "ТВ Центр".

Перед тем, как попасть на точку старта, спортсмены покоряют крымскую скалу Дива. Чтобы забраться на высоту в 27 метров приходится буквально карабкаться. Колумбиец Мигель Гарсия говорит, что крымские пейзажи очень напоминают его родину.

"Я очень рад быть здесь. Потому что место удивительное. Все красивое, все очень удобно. Соревнования хорошо организованы. Нырять тут очень здорово", - рассказал участник соревнований.

Пока участники разминаются на высоте, у подножья скалы уже дежурят водолазы. Клифф-дайвинг, или по-русски "погружение со скалы", считается одним из самых опасных видов спорта. Неправильное движение спортсмена - и травмы не избежать. Зрители и судьи каждого участника встречают одинаково тепло.

Прыжок в воду с высоты девятиэтажного дома сравнивают с ударом о бетон. Чтобы обойтись без травм входить в воду нужно только прямыми ногами. Во время свободного падения спортсмен испытывает такие же нагрузки, как и пилот "Формулы-1". Причём, нужно не просто прыгнуть, но и сделать это красиво.

Южный берег Крыма - это первое место в России, где проходит мировой кубок по клифф-дайвингу. Перед поездкой иностранным участникам угрожали санкциями и уголовными сроками. Мол, не спросили официального разрешения у Киева. Однако людей, без раздумий прыгающих с такой высоты, украинские политики не напугали.

Крымский кубок мира достался британцу Гэри Ханту. Лучший из россиян Артем Сильченко третий. Пятерка сильнейших разделит призовой фонд в 25 тысяч евро. Достойная награда для тех, кто победил свой страх.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.