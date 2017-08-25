В Турции задержали хакеров, атаковавших информагентство Катара

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Генпрокурор Катара сообщил, что в Турции задержали пятерых хакеров, которые могут быть причастны к кибератаке на Государственное информационное агентство эмирата QNA. Сейчас ведомство взаимодействует с турецкими коллегами по этому делу.

В Турции 25 августа были задержаны пять хакеров, которые могут быть причастны к взлому Государственного информационного агентства Катара (QNA) в конце мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

По словам генпрокурора эмирата, ведомство взаимодействует с турецкими коллегами по этому делу.

В мае стало известно о взломе неизвестной организацией сайта Катарского новостного агентства QNA. В США заявили, что в этом могут быть виноваты "русские хакеры", которые якобы спровоцировали скандал в регионе. В свою очередь, спецпредставитель президента России по Кибербезопасности Андрей Крутских заявил, что Москва непричастна к данному инциденту.

После этого ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок.