Венесуэла отреагировала на новые санкции США

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Американские санкции - это наихудшая агрессия против Венесуэлы за последние 200 лет, заявил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса. По его словам, Вашингтон, возможно, добивается гуманитарного кризиса в Каракасе.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отреагировал на новый пакет санкций США. Он высказал мнение, что Вашингтон добивается гуманитарного кризиса в стране.

"Может быть, США пытаются привести к гуманитарному кризису в нашей стране. Чего они хотят? Чтобы народ Венесуэлы голодал? Мы действительно не понимаем", - приводит его слова ТАСС.

Арреаса добавил, что новые санкции США – худший акт агрессии против его страны за много лет. "Эти действия, эти финансовые санкции, о которых было объявлено сегодня, являются наихудшим актом агрессии против Венесуэлы за последние 200 лет, возможно, с тех времен, когда Испанская империя была побеждена нашими освободителями, Симоном Боливаром", - сказал дипломат.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп утвердил новые санкции в отношении Венесуэлы. Как сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, пакет ограничений вводит запрет на сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы.

В Белом доме подчеркнули, что санкции введены в ответ на действия Николаса Мадуро, инициировавшего созыв Национального Собрания, которое ранее объявило о принятии на себя законодательных полномочий.

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