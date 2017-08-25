МИД прокомментировал слухи в СМИ об агрессивных целях учений "Запад-2017"

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слухи об агрессивном характере учений "Запад-2017". В ведомстве подчеркнули, что они носят исключительно оборонительный характер. В Москве напомнили, что Минск направил приглашения для участия в наблюдении за активной фазой представителям ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК.

Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер. Об этом заявили в российском МИД.

"Не ослабевает ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-белорусских учений "Запад-2017", говорится об их агрессивном характере. Делаются ссылки на то, что численность задействованного в учении личного состава и боевой техники намеренно занижена, не выполняются надлежащие меры транспарентности", - говорится в заявлении ведомства.

На Смоленской площади отметили, что общая численность личного состава и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года.

"Так, к участию в учениях, которые состоятся с 14 по 20 сентября, планируется привлечь до 12700 военнослужащих (7200 человек - от ВС Республики Беларусь, 5500 человек - от ВС Российской Федерации, из них на территории Республики Беларусь - около 3000 человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей. Это очень далеко от тех цифр, которые вбрасываются в СМИ в связи с предстоящими учениями", - подчеркнули в МИД.

В Москве также отметили, что, несмотря на реальную численность привлекаемых сил и средств, Белоруссия в инициативном порядке направила приглашения для участия в наблюдении за активной фазой представителям ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК и военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, которые аккредитованы в Белоруссии. Кроме того, приглашение направлено военным наблюдателям от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии. Также был проведен соответствующий брифинг на Форуме ОБСЕ. В МИД подчеркнули, что приветствуют эти шаги белорусской стороны.

"Раздуваемая шумиха носит искусственный характер и явно рассчитана на то, чтобы продемонстрировать западной общественности "обоснованность" затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО. Хотели бы подчеркнуть, что именно эти действия ведут к нарастанию военной напряженности в Европе, о чем сейчас демонстративно сетуют западные "бойцы пера и микрофона", - заявили на Смоленской площади.