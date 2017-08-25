США отложили реализацию силового сценария против Венесуэлы

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США не будут предпринимать военные действия против Венесуэлы в ближайшее время. По словам помощника американского президента по национальной безопасности Герберта Макмастера, Белый дом может пойти на это только в случае дальнейшего ухудшения ситуации в южноамериканской республике.

Вашингтон не будет предпринимать военные действия против Венесуэлы в ближайшее время, заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. По его словам, Белый дом действительно изучает вариант потенциального применения силы в отношении этой южноамериканской страны, но только на случай дальнейшего ухудшения ситуации в ней, информирует ТАСС.

"Никакие военные действия не ожидаются в ближайшем будущем. Что президент попросил нас сделать, так это изучить, как положение может развиваться в будущем и предоставить ему, как мы всегда это делаем, широкий спектр интегрированных вариантов действий", - рассказал Макмастер в разговоре с журналистами в ходе брифинга.

Ранее 25 августа президент США Дональд Трамп утвердил новые санкции в отношении Венесуэлы. Пакет ограничений вводит запрет на сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы. В Белом доме подчеркнули, что санкции введены в ответ на действия президента страны Николаса Мадуро, инициировавшего созыв Национального Собрания, которое ранее объявило о принятии на себя законодательных полномочий.

В ответ глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса высказал мнение, что Вашингтон добивается гуманитарного кризиса в стране.

До этого в августе Дональд Трамп не исключил военного решения кризиса в Венесуэле. Он заявил, что у Соединенных Штатов есть много вариантов для Каракаса: "военная операция - это точно то, к чему мы можем прибегнуть". Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес отметил, что заявление Трампа о варианте военной операции в отношении Венесуэлы - это настоящий акт безрассудства.

19 августа учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, который устанавливает для него законодательные функции и фактически распускает парламент страны. Госдеп США осудил решение учредительного собрания.