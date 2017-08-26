Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

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Дональд Трамп восстановил запрет на службу трансгендеров в армии США. Президент поручил министру обороны и министру внутренней безопасности "вернуться к действующей на протяжении долгого времени до июня 2016 года политике в отношении трансгендеров в военной службе".

Президент США Дональд Трамп восстановил запрет на службу трансгендеров в армии, который ранее был отменен бывшим американским лидером Бараком Обамой. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп поручил министру обороны и министру внутренней безопасности "вернуться к действующей на протяжении долгого времени до июня 2016 года политике в отношении трансгендеров в военной службе". Эти слова говорятся в подписанном президентом меморандуме.

Кроме того, Трамп перечислил негативные стороны отмены данного запрета: снижение эффективности армии, повышение расходов на ее содержание и нарушение слаженности отдельных подразделений.

Соответствующий закон вступит в силу в марте 2018 года.

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