КНДР запустила три ракеты малой дальности

Теги: В мире сша кндр ракета

Северная Корея запустила три баллистические ракеты мало дальности. Одна из них взорвалась почти сразу, а две другие преодолели 250 километров. За данной ситуацией внимательно следят в США, Японии и Южной Корее.

Пхеньян осуществил пуск трех ракет малой дальности. По информации американских и южно-корейских военных, одна из них взорвалась почти сразу, две другие преодолели 250 километров, но вышли из строя еще в полете и упали в Японское море, передает "ТВ Центр".

За ситуацией вокруг КНДР внимательно следит Белый дом. Как сообщили в пресс-службе, президенту Трампу доложено об инциденте. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже дал указания своему кабинету быть в полной готовности к любым событиям. Сеул провел заседание совета безопасности.

Обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле Пхеньян дважды провел испытание баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны Вашингтона, Токио и Сеула. США неоднократно заявляли, что в отношении КНДР не исключают ни одного варианта действий, в том числе, и военного.

Читайте также:

Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

В центре Брюсселя мужчина напал с ножом на военных

В Крыму прошли соревнования по прыжкам со скалы в открытое море

На Красной площади прошла репетиция открытия фестиваля "Спасская башня"

США отложили реализацию силового сценария против Венесуэлы