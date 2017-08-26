Природный пожар в Волгоградской области локализован

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Сотрудники МЧС локализовали крупный природный пожар в Дубовском районе Волгоградской области. В настоящее время авиация продолжает проливку. Для этого задействованы самолеты БЕ-200 и вертолеты МИ-8.

С новой силой вспыхнули природные пожары в Волгоградской области. Этой ночью очаги возгорания возникли в Дубовском районе, передает "ТВ Центр".

Сотни людей эвакуировали и направили в пункты временного размещения. Информации о пострадавших не поступало. Но все медучреждения переведены в режим повышенной готовности. К утру ситуацию удалось взять под контроль. Крупный пожар локализован. Жители возвращаются в свои дома. Авиация МЧС продолжает проливку. Задействованы самолеты БЕ-200 и вертолеты МИ-8.

Уже несколько дней в регионе действует режим ЧС. В субботу, по прогнозам синоптиков, в Волгоградской области ожидается усиление ветра.