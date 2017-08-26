В Алеппо открыли экскурсионный маршрут на поезде

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В сирийском Алеппо налаживают железнодорожное сообщение. После того, как город полностью освободили от террористов, удалось восстановить несколько десятков километров путей. Уже запущены первые электрички. Правда, ходят они пока только в пригородный Джибрин и обратно. Желающих прокатиться, пусть даже по такому короткому маршруту, очень много.

В Алеппо не так много развлечений, как было до войны. Поэтому электричка, которая ходит четыре раза в сутки, и пока только в одном направлении – стала своего рода аттракционом. Бесплатным. По выходным обычный поезд превращается в туристический, передает "ТВ Центр".

В поезде жарко и в прямом и в переносном смысле. Сирийцы поют песню шестидесятых годов - "дорога на Алеппо открыта". Слышно даже прохожим на улицах. В этом вагоне есть и те, кто записался на курсы русского языка. Он сейчас очень популярен в Сирии. На занятиях учат не только слова, но и поют песни.

До войны по этой железной дороге можно было добраться из Алеппо в Багдад. Пути построены еще в середине прошлого столетия. От когда то популярного направления осталось всего 30 километров и две станции.

Поезд идет в Джибрил. Конечная. Дальше дорогу еще не восстановили. Поездка в этот маленький провинциальный городок для некоторых стала первой в жизни.

От радости танцуют даже машинисты. Нашван водит локомотив, привезенный в Сирию еще 40 лет назад из Чикаго. Ему место в музее, но других в Сирии просто нет. Едет специально медленно. Чтобы можно было подольше насладиться дорогой.

На конечной станции довольные пассажиры. Они фотографируются на фоне электрички, залезают на тепловоз и пускаются в зажигательный танец. Места на эту бесплатную экскурсию из Алеппо в Джибрил забронированы на несколько месяцев вперед.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".