Нападения в Брюсселе и Лондоне квалифицировали как теракты

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Меры безопасности снова усилены в Европе. Поводом стали новые нападения на сотрудников правопорядка в столицах сразу двух государств. В Брюсселе выходец из Африки атаковал военный патруль. В Лондоне мужчина с ножом набросился на полицейских недалеко от Букингемского дворца. Оба инцидента уже квалифицированы как террористические акты.

Нападение на военный патруль произошло в самом центре бельгийской столицы. Детали инцидента пока не сообщаются. Известно, что около девяти вечера мужчина, вооруженный мачете, атаковал двух солдат. Они получили резаные ранения и были вынуждены открыть огонь на поражение, передает "ТВ Центр".

Патрульным оказана медицинская помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. А вот нападавший получил тяжелое ранение и был направлен в больницу, где и скончался. Как сообщают франкоязычные СМИ, это был 30-летний уроженец Сомали. Очевидцы происшествия, говорят, что во время атаки он выкрикивал исламистские лозунги. В правоохранительных органах заявляют, что ранее мужчина не попадал в оперативные сводки. Власти квалифицировали случившееся, как теракт.

В правоохранительных органах заявляют, что это была одиночная вылазка, однако пресса сообщает, что примерно в это же время в другой части центра Брюсселя неизвестный пытался поджечь полицейский участок. Он бросил коктейль Молотова во входную дверь здания и скрылся на мотоцикле.

Нападение на полицейских минувшим вечером произошло и в центре Британской столицы. Недалеко от Букингемского дворца мужчина, вооруженный ножом набросился на стражей порядка. Они получили ранения, однако, злоумышленника все же удалось обезвредить. С ним работают следователи. О подробностях инцидента, который власти тоже назвали терактом, Скотланд Ярд не распространяется.

В Испании минувшим днем вспоминали жертв теракта в Барселоне. В Камбрильсе, где радикалы также пытались устроить массовую бойню, но были уничтожены полицейскими, прошла многотысячная демонстрация. Участники акции выступили против религиозной и межнациональной вражды.

Подобная акция в субботу запланирована и в каталонской столице. Завершится демонстрация на улице Рамбла, где радикалы убили 14 человек.

Александр Огородников, "ТВ Центр".