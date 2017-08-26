Спасатели возобновили поиски на месте ДТП с автобусом на Кубани

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В Краснодарском крае в субботу объявлен день траура по погибшим в аварии. Накануне автобус с рабочими рухнул в Черное море. 17 человек погибли, более 30 пострадали. Еще один мужчина числится пропавшим без вести. Его поиски спасатели возобновили с рассветом.

Больше 60 погружений на 12-метровую глубину успели сделать водолазы, пока не наступила темнота. Утром поисковую операцию на месте страшной аварии возобновили. Всего к ней привлекли 145 человек и 34 единицы техники, передает "ТВ Центр".

Пропавшим без вести объявлен один человек. Михаила Сороколетова ищут сейчас на месте трагедии. Накануне мужчина покинул вахту нефтегазового предприятия, где работали пассажиры упавшего в Черное море автобуса, но домой так и не пришел. На телефонные звонки он тоже не отвечает. Капитаны всех морских судов, которые следуют по течению, оповещены: экипаж должен следить за обстановкой вокруг, если обнаружат предметы или людей, тут же сообщить о находке.

"Это сложная спасательная операция. Дело в том, что здесь технологический мост, и сам объект находится на достаточном удалении от основных спасательных подразделений. Мы не часто сталкиваемся с подобного рода чрезвычайными ситуациями. Но само ДТП и падение с моста в море наложило особый отпечаток", - сказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Авария произошла в субботу утром. Автобус с рабочими проезжал поселок Волна Темрюкского района. Сотрудники нефтегазового предприятия ехали с вахты. В списке погибших – жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. В этой аварии удалось выжить 33 рабочим. Часть из них остается в больнице, некоторые до сих пор в тяжелом состоянии. Остальные отделались незначительными травмами и уже находятся дома.

"Первые спасательные подразделения прибыли в семь часов 49 минут. В восемь часов семь минут прибыли вторые, на месте наращивалась группировка, пока на месте не сосредоточилось достаточное количество сил и средств. Это и капитания порта, это и плавательные средства, технологические водолазы первыми приступили", - отметил Тарарыкин.

Почему автобус рухнул с недостроенного пирса, до сих пор так и не ясно. Причину автокатастрофы предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности".

"Всех прошу не делать каких-либо предварительных выводов, связанных с причинами этой трагедии. Дайте возможность следственной группе спокойно работать, отработать все версии. Расследование, я думаю, будет объективным. Причины будут названы", - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Водитель автобуса, которому удалось выжить, а также владелец компании-перевозчика уже допрошены. В субботу в Краснодарском крае день траура по погибшим.

Евгения Карих, "ТВ Центр".