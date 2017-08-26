Московский фестиваль прессы открылся в столице

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В субботу на Поклонной горе в столице открылся 15-й Московский фестиваль прессы. В нем принимают участие более 60-ти крупнейших российских СМИ.

На Поклонной горе в субботу открылся огромный медиа-город. В столице проходит 15-й Московский фестиваль прессы, передает "ТВ Центр".

В нем принимают участие более 60-ти крупнейших российских СМИ. Для гостей фестиваля работают пять зон. В книжном отделе организованы автограф-сессии с писателями. На площадке для детей идут мастер-классы и различные игры. Любителей спорта ждут тренировки с известными тренерами и призерами Олимпийских игр. Издания о красоте и моде проводят для своих читателей лекции с именитыми стилистами и модельерами.

"Мы хотели показать, что пресса это не просто бумага на сегодняшний день. Также мы хотели показать, что пресса это не просто то, что люди видят на бумаге. Это коллективы журналистов, это интересные медийные лица. Все они сегодня будут здесь и будет масса мероприятии, которые, я думаю, понравятся москвичам", - сказала первый заместитель руководителя департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова.