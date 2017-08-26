В США 10 человек пострадали из-за урагана "Харви"

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В американском штате Техас объявили режим стихийного бедствия из-за урагана "Харви". Он стал самым сильным в США за последние 12 лет. В списке пострадавших уже числятся десять человек.

Режим стихийного бедствия объявлен в штате Техас, на который обрушился мощный ураган "Харви", самый сильный в США за последние 12 лет. Тропическому циклону присвоена четвертая категория опасности из пяти возможных, передает "ТВ Центр".

Со скоростью 215 километров в час ветер валит деревья, срывает крыши с домов и обрывает линии электропередачи. В списке пострадавших уже десять человек. Из-за ливневых дождей и угрозы подтопления в восьми районах штата объявлена эвакуация. В городе Корпус-Кристи закрыт аэропорт. Без света остаются более двухсот тысяч жителей. Завораживающие кадры бушующей стихии поступают на землю с борта Международной космической станции.