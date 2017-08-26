На руднике "Мир" в Якутии прекращена поисково-спасательная операция

Теги: якутия поиск Происшествие шахта

МЧС прекратило поисково-спасательную операцию на якутском руднике "Мир", где 4 августа произошла авария. По данным компании "Алроса", в чаше карьера скопилось 37,4 тысячи кубометров воды, что делает невозможным проведение любых подземных работ.

Спасатели прекратили поисково-спасательную операцию на руднике "Мир" в Якутии, где 4 августа произошла авария. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Алроса", которой принадлежит шахта.

"Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена. По данным на утро 26 августа, в чаше карьера скопилось 37 тысяч 400 кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ", - говорится в сообщении.

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В момент ЧП в шахте находились 151 человек, 143 горняка были подняты на поверхность. По факту подтопления СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.

Читайте также:

На руднике "Мир" возникла новая угроза обрушения воды

Для продолжения спасательных работ на руднике в Якутии произведут взрывы

Спасатели прекратили поиски 4 шахтеров на руднике "Мир"

Приток грунтовых вод осложняет поиск 8 шахтеров на руднике "Мир"

Альпинисты не смогли установить связь с шахтерами на руднике "Мир"