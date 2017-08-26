Спасатели нашли тело 18-го погибшего в ДТП с автобусом на Кубани

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Водолазы обнаружили тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате ДТП с автобусом на Кубани. Таким образом, число погибших возросло до 18 человек. В региональном МЧС подтвердили информацию об обнаружении тела мужчины.

Спасатели обнаружили тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате падения автобуса в море на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спасательной службы. Таким образом, число погибших возросло до 18 человек.

"Стопроцентно нашли. Сейчас поднимают", - отметил представитель МЧС. По его словам, было обнаружено в самом конце пирса. В региональном МЧС также подтвердили информацию об обнаружении тела мужчины.

Трагедия произошла 25 августа. Перевозивший рабочих автобус упал в Черное море с четырехметровой высоты в поселке Волна Темрюкского района. На месте трагедии была развернута поисково-спасательная операция. С помощью крана автобус подняли на берег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку. Согласно основной версии, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Также рассматривается версия о технической неисправности. По некоторым данным, у автобуса отказали тормоза.

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