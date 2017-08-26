Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

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В результате столкновения микроавтобуса и легковушки в Подмосковье погибли два человека и еще шестеро пострадали. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

"На 121 километре автотрассы столкнулись частный микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадали восемь человек, двое из них погибли", - говорится в сообщении.

Пяти пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, а еще один человек был госпитализирован в медучреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

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