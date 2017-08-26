СКР просит арестовать двух человек по делу о ДТП с автобусом на Кубани

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Следствие ходатайствует об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе по делу об аварии с автобусом на Кубани. Также в настоящее время следователи работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации.

Следователи ходатайствуют об аресте двух человек по уголовному делу об аварии с автобусом на Кубани. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

"Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе", - сказала Петренко.

По ее словам, в настоящее время с изъятыми документами в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации. Кроме того, также допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие.

Трагедия произошла 25 августа. Перевозивший рабочих автобус упал в Черное море с четырехметровой высоты в поселке Волна Темрюкского района. В результате ДТП погибли 18 человек. На месте трагедии была развернута поисково-спасательная операция. С помощью крана автобус подняли на берег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку. Согласно основной версии, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Также рассматривается версия о технической неисправности. По некоторым данным, у автобуса отказали тормоза.

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