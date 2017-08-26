В столице проходит фестиваль "Казачья станица Москва"

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В субботу в столичном парке Коломенское проходит фестиваль "Казачья станица Москва". Его посетили уже более тысячи человек со всей страны. Главным событием фестиваля станет концерт Русского народного хора имени Пятницкого.

В московском парке Коломенское в субботу проходит фестиваль "Казачья станица Москва". Его участниками стали больше тысячи человек со всей страны, передает "ТВ Центр".

В парке построили настоящую деревянную крепость. Организовано десять тематических площадок с показательными выступлениями казаков и мастер-классами по народным ремеслам. Гости фестиваля могут попробовать традиционные блюда. В течение дня перед зрителями выступят больше 60 профессиональных и любительских коллективов из разных регионов. А главным событием фестиваля станет концерт Русского народного хора имени Пятницкого.