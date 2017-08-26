На московских вокзалах выступили лучшие военные оркестры мира

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В субботу на железнодорожных вокзалах в столице выступили лучшие военные оркестры мира. Акция прошла в рамках международного фестиваля "Спасская башня".

Лучшие военные оркестры мира выступили в субботу на московских железнодорожных вокзалах. Акция прошла в рамках международного фестиваля "Спасская башня", передает "ТВ Центр".

На Белорусском вокзале для пассажиров звучали волынки и барабаны Кельтского оркестра. На площади перед Павелецким вокзалом выступил коллектив из Египта. А в субботу вечером на Красной площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Всего в нем принимают участие 30 оркестров со всего мира. В этом году праздник в столице проходит уже в десятый раз. По случаю юбилея, зрителей ждет грандиозное музыкальное и пиротехническое шоу.