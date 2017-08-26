14:47, 26 августа 2017

Порошенко: весь мир летает на украинских крыльях

Теги:  Украина  авиация  порошенко

Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Днем авиации. Президент заявил, что на "украинских крыльях" летает весь мир. Кроме того, Порошенко отметил, что Украина носит гордое звание авиационного государства.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Днем и отметил, что на "украинских крыльях" летает весь мир.

"Благодаря вам Украина носит гордое звание авиационного государства", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.  Кроме того, украинских авиаторов поздравил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

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