Порошенко: весь мир летает на украинских крыльях
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Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Днем авиации. Президент заявил, что на "украинских крыльях" летает весь мир. Кроме того, Порошенко отметил, что Украина носит гордое звание авиационного государства.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Днем и отметил, что на "украинских крыльях" летает весь мир.
"Благодаря вам Украина носит гордое звание авиационного государства", - написал Порошенко на своей странице в Facebook. Кроме того, украинских авиаторов поздравил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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