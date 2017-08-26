МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра
Столичный главк МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 17 метров в секунду в ближайшие часы. По данным синоптиков, это связано с прохождением холодного фронта.
В столичном управлении МЧС предупредили москвичей об усилении ветра в ближайшие часы. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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