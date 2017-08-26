Теги: мчс москва Погода

Столичный главк МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 17 метров в секунду в ближайшие часы. По данным синоптиков, это связано с прохождением холодного фронта.

В столичном управлении МЧС предупредили москвичей об усилении ветра в ближайшие часы. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Читайте также:

На московских вокзалах выступили лучшие военные оркестры мира

Порошенко: весь мир летает на украинских крыльях

В столице проходит фестиваль "Казачья станица Москва"

СКР просит арестовать двух человек по делу о ДТП с автобусом на Кубани

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье