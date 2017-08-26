Мужчина напал с ножом на прохожих в Марселе
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Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во французском Марселе. В результате атаки пострадали не менее трех человек. В настоящее время полиция задержала подозреваемого и доставила его в психиатрическое отделение больницы.
Мужчина с ножом напал на прохожих во французском городе Марсель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Provence.
По данным местных СМИ, в результате нападения пострадали не менее трех человек. В настоящее время полицейские задержали подозреваемого и доставили его в психиатрическое отделение больницы.
В полиции отметили, что нападавший оказался 35-летним уроженцем Парижа. Ранее он уже совершил несколько уголовных преступлений, в частности, краж. Правоохранительные органы не считают происшествие в Марселе терактом.
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