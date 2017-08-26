В Норвегии мужчина снял на видео молнию, которая разнесла его двор
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Норвежец снял на видео молнию, которая ударила по его собственному двору. На кадрах видно, что после удара в плите остался кратер, а куски земли с травой разбросало на несколько метров вокруг. На данный момент видеозапись посмотрели уже свыше миллиона пользователей.
Житель норвежской коммуны Ерстад снял на видео молнию, которая ударила в нескольких метрах от него. Об этом сообщает РИА Новости. На данный момент видеозапись посмотрели уже более миллиона пользователей.
Мужчина снимал на видео грозу и случайно записал момент удара молнии по крыльцу собственного дома. На кадрах видны последствия этого происшествия. В частности, в плите остался кратер, а куски земли с травой разбросало на несколько метров вокруг.
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