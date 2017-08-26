Две девушки выпали с балкона в Новой Москве
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В Троицке с балкона жилого дома выпали две девушки. После происшествия они были эвакуированы в больницы с помощью двух медицинских вертолетов.
В Новой Москве две девушки выпали с балкона жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
"В субботу в Троицке две девушки выпали с балкона. В настоящее время два санитарных вертолета Московского авиационного центра эвакуируют пострадавших в больницы", - говорится в сообщении.
Очевидцы происшествия отметили, что девушки упали из-за того, что на балконе обвалились перила.
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