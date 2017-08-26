Суд арестовал водителя автобуса и предпринимателя по делу о ДТП на Кубани

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Водителя автобуса Карапет Микаелян и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе арестованы на два месяца по делу о ДТП на Кубани. Ранее сообщалось, что об их аресте ходатайствовали следователи.

Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе по делу о ДТП на Кубани.

"Избрали меру пресечения и водителю, и тому, кто в аренду сдавал автобус, в виде ареста на два месяца", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что следователи ходатайствовали об аресте Микаеляна и Вечерадзе по данному делу.

Трагедия произошла 25 августа. Перевозивший рабочих автобус упал в Черное море с четырехметровой высоты в поселке Волна Темрюкского района. В результате ДТП погибли 18 человек. На месте трагедии была развернута поисково-спасательная операция. С помощью крана автобус подняли на берег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку. Согласно основной версии, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Также рассматривается версия о технической неисправности. По некоторым данным, у автобуса отказали тормоза.

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