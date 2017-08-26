Крупный пожар произошел на ТЭЦ в Новосибирске
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В отдельном здании на территории ТЭЦ в Новосибирске произошел пожар. Его площадь составила 50 квадратных метров. В настоящее время открытое возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Пожар произошел на подстанции на территории ТЭЦ в Новосибирске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
"Вызов поступил в 21:18 (17:18 по московскому времени). Произошло возгорание на подстанции ТЭЦ-2, это отдельно стоящее здание на территории ТЭЦ. На месте работают 19 единиц техники и около 50 человек", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В настоящее время открытое возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
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