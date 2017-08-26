Стала известна причина ДТП с автобусом на Кубани

Теги: авария автобус Происшествие кубань дтп

В Ространснадзоре сообщили, что причиной аварии автобуса на Кубани стала неисправность тормозной системы. Ранее сообщалось, что суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя Карапета Микаеляна и предпринимателя Юрия Вечерадзе по данному делу.

Причиной аварии автобуса на Кубани, при которой погибли 18 человек, стала неисправность тормозной системы. Об этом сообщается на сайте Ространснадзора.

"Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе по делу о ДТП на Кубани.

Трагедия произошла 25 августа. Перевозивший рабочих автобус упал в Черное море с четырехметровой высоты в поселке Волна Темрюкского района. В результате аварии погибли 18 человек. На месте трагедии была развернута поисково-спасательная операция. С помощью крана автобус подняли на берег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Суд арестовал водителя автобуса и предпринимателя по делу о ДТП на Кубани

СКР просит арестовать двух человек по делу о ДТП с автобусом на Кубани

Спасатели нашли тело 18-го погибшего в ДТП с автобусом на Кубани

Спасатели возобновили поиски на месте ДТП с автобусом на Кубани

СКР назвал подозреваемых в ДТП с автобусом на Кубани