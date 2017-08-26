Додон ответил на идею вывода иностранных войск из Приднестровья

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Игорь Додон заявил, что намерение кабинета министров Молдавии поднять в ходе Генеральной ассамблеи ООН тему вывода иностранных военных останется на уровне деклараций. По словам президента, "правительство уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре".

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение правительства страны поднять в ходе Генеральной ассамблеи ООН тему вывода иностранных военных останется на уровне деклараций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний", - сказал Додон.

Президент отметил, что "правительство Молдавии уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестмолдаре, и скорректировало свою декларацию". По его словам, это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе.

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