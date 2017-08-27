США предостерегли Украину от намерений возродить ядерную программу

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Киев не должен предпринимать попытки возрождать собственную ядерную программу, уверен специальный представитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, решение украинских властей отказаться от ядерного оружия было правильным.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киеву не стоит предпринимать попытки возрождать собственную ядерную программу. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу "Прямой", передает РИА Новости.

Также он подчеркнул, что решение отказаться от ядерного оружия было правильным, а возвращать его себе Украина не должна. "Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины", - сказал он.

С распадом Советского Союза Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Тем не менее, в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В соответствии с договором, ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.