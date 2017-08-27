Мейвезер победил Макрегора техническим нокаутом

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Боксер из США Флойд Мейвезер-младший победил нокаутом ирландского бойца ММА Конора Макгрегора по правилам бокса. Поединок в Лас-Вегасе завершился победой 40-летнего американца в десятом раунде. Этот бой побил рекорд по количеству проданных трансляций.

В субботу в Лас-Вегасе прошел поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Он завершился победой 40-летнего американца над 29-летним ирландцем в десятом раунде техническим нокаутом, передает ТАСС.

Бой проходил по правилам бокса. Его победитель получил пояс, стоимость которого составляет более миллиона долларов. Он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов. При его изготовлении использовалась кожа крокодила.

Кроме того, официальный гонорар Мейвезера, без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат, составил 100 миллионов долларов. Макгрегор получил 30 миллионов.

Также стало известно, что поединок Мейвезер - Макгрегор побил рекорд по количеству проданных трансляций. Он собрал за билеты более 80 миллионов долларов.