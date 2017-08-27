На Крымском мосту начали установку железнодорожной арки

Теги: строительство мост Крым

В Керченском проливе идет сложнейший этап строительства моста в Крым. Огромную арку весом больше шести тысяч тонн перевозят в район фарватера, затем ее установят на опоры. В операции участвуют около сотни специалистов.

Увидеть эту уникальную морскую операцию сможет любой желающий. С горы Митридат будет хорошо видно, как железнодорожная арка движется по Керченскому проливу. Уже через несколько часов одна из двух самых больших деталей крымского моста должна быть готова к установке, передает "ТВ Центр".

Каждый сантиметр этого пути просчитывали лучшие математики, инженеры, строители и синоптики. Пройти маршрут длиною в пять километров оказалось одной из самых сложных технологических задач. Такой габаритный и тяжёлый груз по морю может, и перевозили, но точно не поднимали прямо из воды. Длина двух футбольных полей, высота пятнадцатиэтажного дома и вес Эйфелевой башни.

"Морская операция - это конечно самая важная часть всего строительства транспортного перехода, потому что мы к ней готовились больше года", - заявил замгендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Плавучие пантоны, домкраты, фарватерные опоры. И все это с приставкой "уникальные". Уже готовую арку весом в шесть тысяч тонн сначала "передвинули" и "приподняли". Когда сверхтяжёлую конструкцию закрепили к двум пантонам, оставалось только ждать хорошей погоды у моря.

Буксиры поведут пантоны по специальному маршруту. Для этого пришлось углублять дно, а капитаны судов репетировали этот путь на тренажёрах. 35-метровая арка будто по команде замерла по стойке смирно. За такой строительной эквилибристикой наблюдают сотни специалистов и тысячи зрителей.

Пантоны должны установить арку между фарваторными опорами. Парковка с ювелирной точностью. 217 метров конструкции и всего 50 сантиметров зазора. Многочисленные датчики фиксируют десятки параметров и помогают специалистам припарковать гигантскую деталь крымского моста. После этого сотни тросов и специальная домкратная система должны поднять арку на головокружительную высоту в 35 метров над водой.

Сейчас Крым замер в ожидании. За этим событием пристально следят не только в России. 19-километровый мост будет самым протяженным в Европе. После того, как пролёт займет своё место, у крымского моста появится своё ни на кого не похожее лицо. Чтобы установить арку у строителей есть всего 72 часа.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Керчь