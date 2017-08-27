Взрыв произошел на оружейном складе в Азербайджане

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На оружейном складе в Азербайджане произошел взрыв. Информация о жертвах и пострадавших не сообщается.

В Азербайджане прогремел взрыв на оружейном складе в воинской части. Информация о жертвах и пострадавших сейчас уточняется, сообщает "ТВ Центр".

ЧП произошло в Хызинском районе. Вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, о густом дыме. Несколько разорвавшихся снарядов попали в соседние дома. Людей срочно эвакуируют. На место выехали все экстренные службы. В том числе - десять карет скорой помощи. Трасса, ведущая из Баку к границе с Россией перекрыта. Причины произошедшего выясняются.