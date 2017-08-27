Путин потребовал установить причины пожаров в регионах

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Сотрудники правоохранительных органов разберутся в причинах крупных пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам досконально разобраться в причинах крупных пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области, сообщает "ТВ Центр".

О ходе ликвидации возгораний на юге России главе государства доложил глава МЧС Владимир Пучков во время телефонного разговора. Как сообщили в пресс-службе Кремля, министр не исключил вероятности поджогов. Кроме того, Владимир Путин дал поручения правительству, в частности, продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую помощь.

Борьба с природными пожарами до сих пор идёт в Волгоградской области, где уже несколько дней действует режим ЧС. Двое погибли. В регион переброшены дополнительные силы, в том числе - авиация. Сотни людей пришлось срочно эвакуировать.

А в начале недели пламя вспыхнуло в историческом центре Ростова-на-Дону. Огонь охватил жилые дома на общей площади около десяти тысяч квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать только спустя сутки. Уничтожены более 100 строений. Один человек погиб, 58 пострадали.