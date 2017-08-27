Следователи выясняют причины гибели ребенка на детской площадке в Люберцах

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Сотрудники СКР приступили к проверке обстоятельств трагедии на детской площадке в Люберцах. Там погиб 10-летний ребенок. Еще один 12-летний попал в больницу.

В Московской области выясняют обстоятельства трагедии, в результате которой погиб 10-летний ребёнок, ещё один - 12-ти лет – госпитализирован, сообщает "ТВ Центр".

Обоих с тяжёлым отравлением обнаружили на детской площадке в Люберцах. Как стало известно, мальчики надышались газом для заправки зажигалок. По факту ЧП проводится проверка. Следователи уже опросили родителей погибшего и пострадавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время следователями осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказала официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Варвара Заева.