Первые клиенты обанкротившегося Ted Travel вернулись в Россию из Турции

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Клиенты обанкротившегося туроператора Ted Travel начали возвращаться на родину. В субботу в Москву из Антальи прилетела первая группа наших соотечественников. Ещё один рейс запланирован на воскресенье. Почти 600 человек остаются на турецких курортах. Долгожданный отпуск сорван у трёх тысяч россиян. Их путёвки сгорели.

Планировали отпуск, а попали в ссылку. В зале прилета аэропорта "Внуково", несмотря на поздний час, туристы в мрачных тонах подробно описывают последние дни своего пребывания в Турции. Тревожные новости о банкротстве туропертора Ted Travel еще в середине недели кто-то узнал по телевизору, кто-то - от сотрудников отеля, передает "ТВ Центр".

"24 числа нас вызвали на ресепшн. Пока мы обо всем узнали - заблокировали двери. Все документы, всё было в номере. Войти было нельзя. Двое детей. Было очень страшно", - рассказала туристка Наталья Богатова.

"Двери заблокировали, чтобы мы собрали вещи, сидели на ресепшн, никуда не уходили и нам сказали, что мы вас не выпустим, пока не заплатите деньги", - отметил турист Алексей Богатов.

После безрезультатных звонков в компанию Ted Travel, сотням российских туристов пришлось второй раз заплатить и за гостиничные номера, и за обратный перелет. Деньги переводили из России знакомые и родственники. Те, у кого средств не было, вынуждены были коротать время до выезда в аэропорт города Антальи в холле отеля. Затем – многочасовое томительное ожидание уже в аэровокзале. Многие семьи с маленькими детьми провели там около суток.

"Прямо в аэропорту я покупала одеяла. Не одеяла, а полотенца. Я накрывала и так спали. Потому что вещей столько нет теплых, а больше вариантов нет", - подчеркнула туристка Евгения Квартальнова.

Наконец ближе к полуночи борт авиакомпании "Якутия", доставил первые 170 туристов в Россию. На турецком побережье сейчас остаются еще около 600 россиян, попавших в ловушку. В течение трех ближайших дней их обещают доставить на родину. Теперь людям через суд предстоит добиться компенсации за испорченный отпуск и повторную оплату тура. Еще более двух тысяч человек купили путевки, но из-за банкротства Ted Travel на курорт полететь не смогут. Страховые компании предупреждают - клиенты смогут вернуть лишь около 70% незапланированных трат. Тем временем, Ростуризм обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить законность действий Ted Travel.

Егор Киселёв, Валерия Дзгоева, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".