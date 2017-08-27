Несколько человек погибли из-за урагана Харви в США

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Несколько человек стали жертвами урагана Харви в американском штате Техас. Циклон называют самым сильным за последние 12 лет. Точное число пострадавших и объём ущерба еще неизвестны. А стихия снова угрожает людям ливневыми дождями и наводнениями.

Вода, лёд и еда. Именно эти запасы приказал срочно сформировать губернатор Грегг Эбботт после введения Чрезвычайного Положения. Особый режим сейчас действует в 50 округах Техаса. Картина везде страшная - постапокалиптическая. Разрушенные дома, размытые дороги, перевернутые автомобили, передает "ТВ Центр".

"Необходимо понять: эти люди пережили настоящую трагедию, у некоторых разрушены дома – им некуда вернуться", - отметил губернатор Техаса Грегори Эбботт.

О надвигающейся катастрофе мало кто думал. После разрушительной Катрины, обрушившейся 12 лет назад, успокоились. Так что черную воронку с молниями внутри предпочитали снимать на видео - в окружении семьи. Вместо того, чтобы прятать своих детей в безопасное место...

"Я подавлена происходящим: тем, что не знаю, стоит ли ещё мой дом, в порядке ли мой отец", - рассказала эвакуированная из города Виктория Ширелл Франклин.

Люди, оказавшиеся в зоне поражения, в шоке - скорость ветра достигла 215 километров в час. В каждом из пострадавших городов сейчас подсчитывают ущерб и количество пострадавших. Пытаются найти тех, кто не выходит на связь.

"Нам повезло: у нас не так много пострадавших. От 12 до 14 человек, которые обратились за медицинской помощью, сейчас госпитализированы", - заявил судья города Рокпорт Берт Миллз.

Общее число пострадавших все еще неизвестно. Жертв, по меньшей мере, пятеро. Более 300 тысяч человек остались без света. Ветер сносил провода и просто рвал на части дома. Людей спасали на суше и в воде, из тюрем эвакуировали заключенных. К операции привлекли почти две тысячи военных. Но они поспевали не везде - в отдельных районах люди сами пытались помочь пострадавшим. Своим родственникам и соседям.

Харви уже назвали первой проверкой для президента США Дональда Трампа. Оппоненты ждут, как он справится с последствиями природной катастрофы. И с крокодилами, которые теперь ищут спасения прямо на улицах городов. Рептилиям нужны возвышенности - вода продолжает подниматься из-за дождей. Что будет дальше, никто не знает. Ураган ослаб, но, согласно прогнозам, в любой момент стихия может опять разбушеваться.

Ольга Стрельцова, Кирилл Парменов, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".