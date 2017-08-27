Рейтинг Макрона во Франции резко упал

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Популярность Эммануэля Макрона во Франции стремительно падает. Новым главой государства недовольны уже 57% опрошенных.

Президент Франции Эммануэль Макрон стремительно теряет популярность. Рейтинг французского лидера за месяц рухнул на 14%. Недовольство новым главой государства выражают уже 57% опрошенных, сообщает "ТВ Центр".

Макрон попал уже в несколько неприятных историй. Последняя связана с гонорарами, которые получала президентский визажист по имени Наташа. Её услуги, по данным СМИ, обошлись налогоплательщикам в 26 тысяч евро. В Елисейском дворце этот факт признали и пообещали сократить расходы на макияж президента. В СМИ замечают, что антирейтинг Макрона уже побил по скорости падения показатели самого непопулярного главы государства - Франсуа Олланда.